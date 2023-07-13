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НовостиОбщество13 июля 2023 12:52

В Перми прокуратура требует убрать из акватории Камы списанный теплоход

Сейчас судно не эксплуатируется
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После обращений жителей Пермская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности судоходства. В акватории реки Кама выявили теплоход «Людмила», выведенный из эксплуатации. При этом договора водопользования нет. Это является нарушением водного законодательства, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В связи с этим, прокуратура обратилась с иском в суд и потребовала обязать собственника судна освободить самовольно занятую часть акватории реки. Суд исковые требования надзорного ведомтсва удовлетворил. Сейчас фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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