В ходе СВО погиб 34-летний рядовой из Прикамья

Фото: администрация Краснокамского округа

В ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб 34-летний Александр Стряпунин. Об этом сообщили в администрации Краснокамского округа.

Александр был рядовым. Сердце бойца перестало биться 26 июня.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Анатольевича», — говорится в сообщении.

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