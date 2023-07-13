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НовостиОбщество13 июля 2023 4:22

В ходе СВО погиб 34-летний рядовой из Прикамья

Его не стало в конце июня
Лела Минадзе
Фото: администрация Краснокамского округа

Фото: администрация Краснокамского округа

В ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб 34-летний Александр Стряпунин. Об этом сообщили в администрации Краснокамского округа.

Александр был рядовым. Сердце бойца перестало биться 26 июня.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Анатольевича», — говорится в сообщении.

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