В Перми объявили кастинг блондинок для съемок в драме

Фото: perm-300.ru

В Перми объявили кастинг актеров для съемок короткометражного драматического фильма «Забор». Режиссер фильма Лев Евлампиев. Информация об этом появилась в социальных сетях Пермской кинокомиссии.

Авторы проекта ищут высокую и стройную женщину со светлыми волосами в возрасте от 35 до 38 лет. Также нужны мужчины старше 60 лет и мальчик-блондин 5-7 лет. Съемки будут проходить на территории Перми в октябре этого года.

Чтобы принять участие в кастинге, всем желающим необходимо отправить видеовизитку (минутное видео с рассказом о себе) в кинокомиссию.

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