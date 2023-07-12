В Перми новую сцену театра «У Моста» разместят в здании бывшего ВКИУ

Фото: Администрация Перми

Департамент культуры и молодёжной политики Перми согласовал условия аренды помещения для размещения театра «У Моста». Речь идет о здании бывшего клуба ВКИУ по улице Окулова, 6. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация Перми и собственник помещения договорились об условиях аренды. Договор заключён на 1 год с правом продления. Владелец сделает ремонт за свой счёт, а также подготовит пространство к размещению новой сцены театра.

Новый зал будет рассчитан на 500 посадочных мест. Помещение в клубе ВКИУ станет филиалом главного театрального здания на улице Куйбышева, 11, которое также останется в пользовании учреждения культуры. Планируется, что первые спектакли на новом месте зрители смогут увидеть в конце года.

Напомним, около 30 лет пермский театр «У Моста» располагается в здании на улице Куйбышева, 11. Нынешние помещения не соответствуют требованиям пожарной безопасности и слишком маленькие для нужд театра. Как сообщалось ранее, после переезда в старом здании пройдут работы по усилению противопожарной безопасности.

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