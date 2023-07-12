Роспотребнадзор сообщил результаты проб воздуха после смога в Перми

Фото: Роспотребнадзор в Пермском крае / Telegram

После утреннего смога в Перми специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг качества атмосферного воздуха. В ведомстве сообщили о результатах исследования.

Мониторинг проводил аккредитованный лабораторный «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Отобранные пробы исследованы по показателям: углерода оксид, азота диоксид, углерод, взвешенные вещества, мелкодисперсные частицы РМ2,5 и РМ10, серы диоксид. Результаты показали, что качество воздуха соответствует гигиеническим нормативам.

Напомним, утром 12 июля в разных районах города чувствовался запах гари и наблюдалась небольшая дымка. По данным краевого МЧС, дым добрался к нам из соседних регионов – Свердловской области и Башкортостана, где сейчас бушуют сильные лесные пожары.

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