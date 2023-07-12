В Перми спасли мужчину на Красавинском мосту

Мужчина на Красавинском мосту перелез через ограждение. Фото: ЧП Пермь.

В Перми отдыхающие на Каме заметили на Красавинском мосту мужчину. Он перелез за ограждение и держался за перила, иногда покачиваясь. Чтобы не случилось беды, очевидцы вызвали спасателей.

Как рассказали в министерстве территориальной безопасности Пермского края, на место прибыли спасатели на катере, также с моста переговоры с мужчиной вели полицейские.

Спустя непродолжительное время мужчина перешагнул обратно на мост, после чего ему пришлось объяснять стражам порядка свои действия.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер