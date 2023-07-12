Жители Прикамья жалуются на запах гари

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Жители Перми и края 12 июля почувствовали сильный запах гари. В ГУ МЧС по Пермскому краю прокомментировали ситуацию.

Запах гари в воздухе обусловлен действующими лесными пожарами на территории Свердловской области и Республике Башкортостан. Угроза распространения на территории Пермского края отсутствует.

Кроме того, по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона сохраняются благоприятные для накопления вредных примесей в атмосфере метеоусловия. Это также способствует появлению запаха гари.

При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, можно обратиться за помощью по единому телефону 112.

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