В музее «Хохловка» появится причал для теплоходов

Фото: permkrai.ru

На территории этнографического музея «Хохловка» установят причал для пришвартовывания круизных судов. Его изготовлением займется Пермская судоверфь. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Причал будет универсальным. Он подойдет как для маломерных судов, так и для теплоходов, вплоть до четырехпалубных. Работы планируют завершить до 30 сентября этого года.

Также Пермская судоверфь уже занимается изготовлением модульных причалов для разных типов судов, которые установят в Закамске и Краснокамске.

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