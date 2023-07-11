Молодой житель Прикамья набросился на парализованную мать своей подружки

Молодой бытовой тиран в Березниках регулярно избивал свою подругу, с которой жил. Она все терпела. Но однажды он избил и ее парализованную мать.

- Он набросился с кулаками на лежачую беспомощную женщину и стал бить ее по голове и в грудь, - сообщили в краевом суде Пермского края. - Дочь пыталась защитить мать, хотела вызвать «скорую», но сожитель ей не разрешал. Только когда он ушел, она смогла вызвать медиков. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и двух ребер.

Березниковский городской суд приговорил домашнего тирана к 3 годам 9 месяцам, но он попытался обжаловать приговор. В краевой инстанции его адвокат просил признать его невиновным на том основании, что избитая якобы страдает слабоумием и наговаривает напраслину на друга дочери.

Однако краевой суд оставил приговор в силе.

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