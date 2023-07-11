Сотрудник банка из Прикамья перечислял деньги ВСУ для покупки беспилотников

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники ФСБ задержали сотрудника коммерческого банка из Пермского края за государственную измену.

Как объяснили в этом ведомстве, он перечислял деньги, на которые закупались для ВСУ беспилотники и другая военная техника.

- Он осуществил денежный перевод на расчетный счет одной кредитно-финансовой организаций Украины в целях приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров, других специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации, - говорится на сайте ФСБ России.

В отношении задержанного в следственном отделе УФСБ России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Обвиняемому по ней грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер