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НовостиОбщество11 июля 2023 12:17

В Перми на эспланаде приступили к восстановлению детских батутов

Установят новые, более прочные пружины
Екатерина Оборина
Фото: Администрация Перми

Фото: Администрация Перми

В Перми детские батуты на эспланаде возле здания Заксобрания снова ремонтируют. Подрядчик заменит пружины и восстановит верхнее покрытие. Завершить все работы планируется до конца недели, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее привести батуты в нормативное состояние поручил губернатор Дмитрий Махонин.

Отмечается, что в этом году ремонт батутов проводится третий раз. До этого восстановительные работы проводились в преддверии Дня города. Однако после праздников батуты снова пришли в негодность.

По словам главы администрации Ленинского района Александра Русанова, основная сложность ремонта заключается в поиске и заказе необходимых материалов для замены. На этот раз будут использованы новые и более прочные пружины.

Пермякам напоминают, что аттракцион предназначен только для детей. С целью предотвращения поломок рядом с детской площадкой установили таблички с инструкцией и правилами безопасности.

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