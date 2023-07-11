В Перми на эспланаде приступили к восстановлению детских батутов

Фото: Администрация Перми

В Перми детские батуты на эспланаде возле здания Заксобрания снова ремонтируют. Подрядчик заменит пружины и восстановит верхнее покрытие. Завершить все работы планируется до конца недели, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее привести батуты в нормативное состояние поручил губернатор Дмитрий Махонин.

Отмечается, что в этом году ремонт батутов проводится третий раз. До этого восстановительные работы проводились в преддверии Дня города. Однако после праздников батуты снова пришли в негодность.

По словам главы администрации Ленинского района Александра Русанова, основная сложность ремонта заключается в поиске и заказе необходимых материалов для замены. На этот раз будут использованы новые и более прочные пружины.

Пермякам напоминают, что аттракцион предназначен только для детей. С целью предотвращения поломок рядом с детской площадкой установили таблички с инструкцией и правилами безопасности.

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