В Перми банк оштрафован за психологическое давление на заемщицу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми банк «Русский Стандарт» оштрафовали на 100 тысяч рублей за психологическое давление на заемщицу. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

С жалобой на неправомерные действия к судебным приставам обратилась пермячка, имеющая долги перед банком. Установлено, что представители кредитной организации по телефону и в текстовых сообщениях оказывали на заемщицу психологическое давление. Женщину ввели в заблуждение, угрожали арестом счетов и имущества, а также требовали, чтобы должница находилась по месту регистрации, иначе обещали вызвать МЧС для взлома дверей.

Пермячка также рассказала, что ей звонила неизвестная, представилась участковой Свердловского района и в грубо требовала оплатить долг банку.

Оказалось, что абонентские номера, с которых звонили заемщице, не были зарегистрированы на кредитную организацию. Кроме того, сотрудники банка превысили допустимое количество направленных сообщений и не указали контактную информацию. В результате, за допущенные нарушения банку назначен штраф в 100 тысяч рублей. Организация пыталась обжаловать это решение, но суд оставил его без изменения.

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