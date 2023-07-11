В Перми 15 июля выступят звёзды балета Большого театра

Фото: perm-300.ru

В эти выходные в Перми продолжатся мероприятия в рамках фестиваля «Город встреч». На городской эспланаде выступят ведущие артисты Большого театра России. Среди которых и прима-балерина Светлана Захарова. Выступление состоится в субботу, 15 июля. Об этом сообщает telegram-канал Пермь-300.

Светлана Захарова исполнит балет «Revelation» хореографа Мотоко Хираяма на музыку из кинофильма «Список Шиндлера», а также миниатюру «Умирающий лебедь».

Также в программе – дуэт из балета «Укрощение строптивой». Его исполнят прима-балерина Екатерина Крысанова и премьер Владислав Лантратов. Ведущая солистка Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко покажут танец из балета «Легенда о любви» и номер «Танго».

Начало мероприятий в 20.00 часов. Вход для зрителей будет бесплатным.

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