На юге Пермского края зафиксировали экстремальную жару

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем 10 июля в южных районах Пермского края отмечалась экстремальная жара. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в Чернушке температура воздуха составила +38,3 градуса. Это вероятно исторический максимум метеостанции. Он всего на 0,5 ниже исторического максимума для всего Прикамья.

Жаркая погода также наблюдалась и в других населенных пунктах региона. Так, например, в Осе столбики термометров достигли отметки +36,2 , в Кунгуре +36,4 . В Ножовке и Чайковском воздух прогрелся до +34,5 , в Лысьве дог +33,2 . Отмечается, что такая температура воздуха зафиксирована на фоне значительной облачности.

По данным синоптиков, днем 11 июля на территории Прикамья будет еще жарче.

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