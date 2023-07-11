Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+36°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 4:25

Проректором по научной деятельности ПГНИУ назначили профессора из Москвы

Он приступил к исполнению обязанностей
Лела Минадзе
Фото: ПГНИУ

Фото: ПГНИУ

В Пермском университете назначили нового проректора по научной деятельности. Им стал Владимир Ирха, сообщили в пресс-службе вуза.

Известно, что до этого Владимир Ирха был проректором по науке Московского государственного университета технологий и управления. Он — кандидат физико-математических наук и автор более 80 научных работ.

В ПГНИУ ранее пост проректора по научной деятельности занимал Сергей Пьянков. Сейчас он научный руководитель межвузовского учебно-научного направления «Пространство Пармы» студенческого кампуса.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65