Проректором по научной деятельности ПГНИУ назначили профессора из Москвы

Фото: ПГНИУ

В Пермском университете назначили нового проректора по научной деятельности. Им стал Владимир Ирха, сообщили в пресс-службе вуза.

Известно, что до этого Владимир Ирха был проректором по науке Московского государственного университета технологий и управления. Он — кандидат физико-математических наук и автор более 80 научных работ.

В ПГНИУ ранее пост проректора по научной деятельности занимал Сергей Пьянков. Сейчас он научный руководитель межвузовского учебно-научного направления «Пространство Пармы» студенческого кампуса.

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