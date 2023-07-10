За сутки в Пермском крае утонули четыре человека

В Пермском крае за сутки утонули 4 мужчины. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае 9 июля на реках погибло четыре человека, об этом сообщает Министерство территориальной безопасности региона. Происшествия случились на реках Кама и Мулянка, все погибшие мужчины.

Министерство территориальной безопасности Пермского края обращается ко всем отдыхающим: соблюдайте правила отдыха на воде. Купайтесь только на оборудованных пляжах, не заплывайте далеко, заходите в воду трезвыми, ни в коем случае не прыгайте с плавсредств, чтобы не нанести себе травм.

Дети могут находиться у водоемов только со взрослыми, не спускайте с них глаз. В случае ЧП звоните 112.

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