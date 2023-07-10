Пермяков приглашают прогуляться по экторопе «Крым»

Фото: МКУ "Пермское Городское Лесничество".

Пермское городское лесничество приглашает жителей посетить экологическую тропу «Крым». Она находится в Нижне-Курьинском участковом лесничестве.

Маршрут проходит по живописным местам и надпойменной террасе реки Камы, ее протяженность 5 км (столько же в обратную сторону).

Пройти к тропе можно от остановки «Микрорайон Новый Крым» и «Генерала Панфилова», выйти по дороге на пионерский лагерь «Спутник» в сторону Большого Ласьвинского озера.

Лесники говорят, что отличительная особенность тропы - наличие разнообразных лесных экосистем на относительно небольшой площади. Здесь можно увидеть такие памятники природы, как осинник, заболоченный участок, где произрастают редкие виды травянистых растений, заливные водные участки, сосновый лес с примесью пихты, березы, ольхи. Еще одна интересная точка – необычный экземпляр сосны, обхват которой составляет более четырех метров.

Экологическую тропу «Крым» можно отнести к категории спортивно-познавательной. Возле лагеря «Спутник» есть место для пикника.

Кроме этого лесники могут организовать экскурсию, подробности по телефонам:

МКУ «Пермское городское лесничество» - тел: (342) 212-94-28, Нижне-Курьинское участковое лесничество - тел: +7 952 663 75 08.

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