В Пермском крае умер 108-летний ветеран Великой Отечественной войны

Фото: Министерство социального развития Пермского края.

Грустную весть сообщили сегодня, 9 июля, в администрации Чернушинского городского округа: в возрасте 108 лет, не дожив всего несколько дней до своего 109-го дня рождения, умер старейший житель Пермского края, ветеран Великой Отечественной войны Муллахан Нурисламов.

- Прощание и похороны с Муллаханом Нурисламовичем пройдут 10 июля в 11.00 в деревне Урманкуль Старо Казанчинского сельсовета Аскинского района Республики Башкортостан, - сообщили в администрации Чернушинского округа.

О рекордно долгом жизненном пути Муллахана Нурисламова "Комсомолке" рассказывали в Министерстве социального развития. Муллахан Нурисламович оставил после себя семь детей и более 50 внуков и правнуков.

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