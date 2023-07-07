В Пермском крае вечером 6 июля ушел из дома и пропал 17-летний парень

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / Telegram

В Кунгурском округе Пермского края со вчерашнего дня ищут пропавшего 17-летнего Антона Вековшинина. Как сообщает поисковый отряд «Регион59», последний раз его видели вечером 6 июля.

Парень ушел из дома по улице Зеленая в селе Ленск и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно, на связь с родными он не выходит.

Приметы юноши: рост около 172 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. В день исчезновения он был одет в черно-белую футболку и черные шорты.

Волонтеры просят жителей помочь с поисками молодого человека. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры, 8-958-244-12-84 - Юлия.

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