В Перми 9 июля организуют дополнительные автобусные рейсы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные на территории эспланады в центре Перми состоится фестиваль «Переработка». Для удобства горожан после окончания мероприятий в воскресенье, 9 июля, в 21.30 организуют дополнительные автобусные рейсы по улицам Ленина и Петропавловской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным городского департамента транспорта, от остановки «Улица Попова» автобус №10 поедет до микрорайона Нагорный, №14 – до улицы Маяковского, №50 – до Паркового, №60 – в Кировский район.

По улице Петропавловской автобусы будут курсировать от остановки, расположенной в районе улицы Осинской. Маршрут №14 отправится до Юбилейного, №50 – до Крохалева, №51 – до микрорайона Владимирский и №68 – до Садового.

Кроме того, в направлении Кировского района пермяки смогут уехать на автобусах №15 и 20, в сторону Орджоникидзевского района – на маршруте №53.

Дополнительные рейсы будут отправлять по наполняемости автобусов. Общественный транспорт будет заранее ожидать пермяков на парковочных местах. Посадка в неустановленных местах осуществляться не будет.

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