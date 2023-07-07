В Индустриальном районе Перми появится новый парк

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В администрации Индустриального района прошло рабочее совещание с депутатами гордумы, на котором обсудили планы по развитию района.

Основные инфраструктурные проекты, реализуемые здесь, приняты в соответствии с пожеланиями жителей. В Индустриальном районе запланировано строительство футбольного манежа площадью 4000 квадратных метра, появление зеленого бульвара, двух скверов «Гознак» и «Геологов-Глинки». Также в число приоритетных проектов вошло создание нового парка «Патриот» с интерактивными площадками для детей и станцией канатной дороги.

- Самое главное, что приоритеты выстраиваются на основе тех пожеланий, которые нам диктуют люди, а это значит, что результат будет востребованным и ценным, – подчеркнул депутат Василий Кузнецов.

Также народные избранники обсудили со специалистами администрации района обращения жителей. Многие из них связаны с благоустройством, в том числе таких полюбившихся горожанам объектов, как Андроновские пруды, сад Миндовского, площадь Гагарина.

- Отрадно, что все те важные проекты, которые были плановыми, начинают реализовываться. И здесь задача, чтобы качество этих работ было на достойном уровне. Для этого мы привлекаем общественный контроль, периодически приезжаем и оцениваем ход работ, изменения нашего городского ландшафта в Индустриальном районе. Важно тренд удержать и наращивать, - рассказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, принявший участие в совещании.