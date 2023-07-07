В Пермь прибыл глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В пятницу, 7 июля, в Пермь прибыл глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он принимает участие в работе первого всероссийского форума «Строим цифровой регион», который в эти дни проходит в краевой столице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Также глава ДНР планирует провести встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Двухдневное мероприятие станет площадкой для решения отраслевых задач и обмена практическими наработками. Это одно из событий деловой программы 300-летнего юбилея Перми. Участники форума обсудят основные тренды цифровизации строительного сектора в России, эффективные ИТ-практики в строительстве на разных циклах реализации проектов. В мероприятии принимают участие более 400 экспертов.

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