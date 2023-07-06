Фестиваль «Пермское море» откроется со спектакля в бассейне

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В Перми 10 июля стартует фестиваль «Пермское море». На все его мероприятия вход будет бесплатный. По словам организаторов, «Пермское море – это фестиваль, на котором с помощью театра рассказывают о людях, которые создают Пермь сегодня.

В спектаклях принимают участие водители трамваев, пермские флористы, хор бабушек и дедушек, студенты и многие. Также зрители увидят спектакли, отмеченные жюри «Золотой маски» или показанные на Дягилевском фестивале.

На открытии фестиваля планируют показать спектакль-дыхание «Пермское море», его поставят в бассейне «Олимпия.

После 23 июля на фестивале будут стартуют только премьеры спектаклей. В последние дни покажут балет для хора бабушек и дедушек «Ой, мороз, мороз» и еще одна премьера – «Пинг-понг с Чайковским».

15 июля в «Триумфе» выступит группа ARTEMIEV. 20 июля в аэропорту «Большое Савино» состоятся перформативные лекции и симфонический концерт для уезжающих и приезжающих.

Полное расписание – на сайте юбилея Перми, там же можно зарегистрироваться за два дня до проведения мероприятия.

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