На набережной Перми 8 июля отметят День семьи, любви и верности

Праздничные мероприятия начнутся с 12.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 июля на набережной Камы в Перми отметят День семьи, любви и верности. Праздник пройдет в рамках проекта «Выходные на набережной». В этот день состоится тематическая семейная программа для взрослых и детей. Об этом рассказали в городской администрации.

Праздник начнется в 12.00 часов и продлится до 19.00. На берегу Камы вырастет «Ромашковое поле» - интерактивная площадка с фотозоной. Также в течение всего дня будут проходить «Семейные старты» и мастер-класс «Букет из ромашек» по созданию рисунков. Кроме того, жители и гости Перми могут посетить «Автомероприятие» в большом амфитеатре. В программе – выставка интересных и редких автомобилей, музыкальные и танцевальные номера, а также развлекательная программа.

В воскресенье, 9 июля, в большом амфитеатре на городской набережной выступит Пермский губернский оркестр. В концерте примут участие Наталья Сафиулина, Елена Бурди, Владимир Тайсаев и хореографическая группа Оркестра. Начало мероприятия в 19.00 часов. Вход свободный.

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