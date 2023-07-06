Житель Прикамья убил возлюбленную в День рождения

Фото: Архив "КП"

В Березниках 65-летний местный житель до смерти избил сожительницу. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Все произошло днем 1 февраля в квартире одного из домов по улице Пятилетки. Во время празднования Дня рождения пара поругалась на бытовой почве. Мужчина столкнул возлюбленную с дивана на пол и начал ногами пинать по голове. Женщину увезли в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Теперь обвиняемого ждет суд.

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