Мэрия Перми пока не планирует сносить «актерский дом» на улице Попова

Фото: 2gis.ru

В Перми пока не планируют сносить «актерский дом», расположенный на улице Попова, 57. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Ленинский районный суд признал незаконным распоряжение о признании многоквартирного дома аварийным.

В связи с этим дом нельзя включить в программу расселения аварийного жилья и организовать его снос. Это возможно лишь после завершения расселения и выплаты компенсации собственникам помещений.

Ранее сообщалось, что аварийный дом по улице Попова, 57 в центре Перми пойдет под снос для реконструкции дорог у Центрального рынка. Также был представлен проект планировки площади Центрального рынка и прилегающей к ней территории. Документация разработана для участков улиц Революции, Пушкина, Попова, шоссе Космонавтов и улицы Куйбышева. Проект планировки предполагает установление новых границ улично-дорожной сети.

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