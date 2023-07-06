В Перми в ТРК «Семья» открылись четыре новых магазина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июле в торгово-развлекательном комплексе «Семья» в Перми открылись четыре новых магазина. Как сообщили в торговом центре, на третьем этаже первой очереди начал работу магазин турецкого бренда одежды Koton. Он занимает около 1 тысячи квадратных метров.

Также в ТЦ появился магазин Lady sharm, которые представляет женскую одежду размерного ряда «plus size». Еще два новых магазина разместились во второй очереди ТРК. Это Monro и Zenden. В них представлены обувь и аксессуары.

Кроме того, сейчас ведутся переговоры с новым арендатором зоны кафе. Речь идет о помещении на третьем этаже первой очереди. Ранее здесь работало заведение сети Coffeeshop.

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