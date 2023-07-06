В Прикамье завершены поиски пропавшего 26-летнего мужчины

Фото: Архив "КП"

В Пермском крае окончены поиски 26-летнего жителя Верещагино. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Вечером 4 июля около 23:00 он вышел из дома и пропал.

«Найден! Жив! Благодарим всех за помощь в поиске», — написали волонтеры. Подробности поисков не сообщаются.

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