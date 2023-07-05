Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День 5 июля на юго-востоке Пермского края стал самым жарким с начала года. Как рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ, в Кунгуре температура воздуха достигла +32,3 градуса, в Чернушке +32.

Также выше +30 градусов в среду было в Ножовке, Осе и Оханске. В Перми воздух прогрелся до +29. К югу и востоку от краевого центра наблюдались локальные слабые грозы.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 6 июля, на территории Прикамья будет немного прохладнее. В северных районах пройдут локальные небольшие дожди и грозы. Также возможны грозы на востоке региона. Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса ниже, чем в среду.

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