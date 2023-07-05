В ходе СВО погиб 39-летний замкомандира батальона из Прикамья

Фото: соцсети Анны Батаговой

В селе Серегово 4 июля простились с уроженцем поселка Чепец Александром Останиным, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщила глава Чердынского округа Анна Батагова.

Александр Останин окончил Чепецкую среднюю школу, а затем и Пермский военный институт ВВ МВД России. В 1998 после выпуска получил первое воинское звание лейтенанта. Прошел путь от командира взвода до заместителя командира батальона.

Александра Останина мобилизировали 1 октября. Он погиб 27 мая при исполнении воинского долга.

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