Пенсионер из Перми пропал во время похода в горы в Свердловской области

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

Без вести пропал 82-летний Николай Слобожанинов из Перми. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Пенсионер 29 июня ездил в Свердловскую область. Там он забирался на гору Конжаковский камень. В районе поляны «Художника» решил вернуться обратно по марафонской тропе к технологической дороге. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Волонтеры назвали приметы пропавшего. Рост около 160 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубые, волосы, борода и усы седые. Был одет в синие вельветовые брюки, белую рубашку в серую тонкую полоску, резиновые сапоги, легкую кепку. Одежда как на фотографии, только без жилета. С собой был рюкзак цвета хаки.

Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40 или 8-912-880-41-60.

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