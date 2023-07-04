Купальный сезон только начался, а в Прикамье уже утонули три человека

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края заместитель министра территориальной безопасности Александр Иванов привел трагические цифры – прошлым летом в Прикамье утонули 55 человек, в том числе 11 детей. В этом году – уже трое взрослых утонувших, но купальный сезон только начался.

Как переломить печальную статистику?

- Наш регион находится на последнем месте в Приволжском федеральном округе по количеству организованных пляжей, в прошлом году в Прикамье их было открыто всего шесть, - напомнил Александр Иванов.

Он обратил внимание: муниципалитетам по их запросам выделяются из краевого бюджета необходимые средства для организации пляжей.

Так, в прошлом году приобрели оборудование для пляжей в 21 муниципальном образовании в Нытвенском, Чердынском, Красновишерском, Губахинском, Добрянском, Краснокамском, Очерском городских округах, в Ильинском, Сивинском, Еловском, Кунгурском, Александровском, Карагайском, Ординском, Куединском, Березовском Кудымкарском, Частинском, Уинском муниципальных округах, а также в Перми и Березниках.

Но остальные муниципальные образования заявки не подали, хотя, по словам Александра Иванова, финансирование позволяло это сделать.

Александр Иванов озвучил ряд рекомендаций для глав органов местного самоуправления региона.

В частности, для развития пляжной инфраструктуры он рекомендовал активнее использовать государственно-частное партнерство, федеральные и региональные программы, ежегодно планировать финансирование для развития мест массового отдыха у воды, а также проработать вопрос о включении водных объектов в планы комплексного развития подведомственных территорий.