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НовостиОбщество4 июля 2023 12:54

Бакалаврам-целевикам медвузов Прикамья предлагают платить стипендию

Законопроект внесен на рассмотрение в Заксобрание
Екатерина Оборина
Фото: zsperm.ru

Фото: zsperm.ru

Бакалаврам-целевикам медицинских вузов Пермского края планируют выплачивать стипендию. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Нововведение коснется студентов, которые учатся в медицинских сузах и вузах Прикамья по целевому договору. В случае принятия законопроекта размер денежной меры поддержки составит 6,4 тысячи рублей в первом триместре, а также 11,2 тысячи рублей – во втором триместре.

Данный проект закона планируется рассмотреть на ближайшем заседании Заксобрания, которое состоится в августе.

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