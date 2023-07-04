Комиссию по отбору кандидатов на пост главы Перми возглавил Леонид Политов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра города. Ее возглавил первый заместитель главы администрации губернатора Пермского края Леонид Политов. Об этом сообщает Business Class. Заместителем председателя конкурсной комиссии стал руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Напомним, 27 июня Алексей Дёмкин досрочно покинул должность главы Перми в связи с переходом на работу в краевой правительство. Сейчас временно исполняющим обязанности главы города назначена Ольга Андрианова.

Решение о допуске кандидатов к конкурсу-испытанию комиссия примет 10 августа. На итоговом заседании 17 августа члены комиссии должны будут определить две кандидатуры на пост мэра. Как ожидается, они будут рассмотрены на пленарном заседании 22 августа.

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