Эдгард Запашный опубликовал видео избиения дрессировщика в гостинице в Перми

Фото: ZAПАШНЫЙ / Telegram

Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный подключился к ситуации с избиением в Перми дрессировщика Игоря Корчагина. В своем telegram-канале он также опубликовал видеозапись, которая предположительно запечатлела происходящее. По его мнению, произошедшее – это «бандитская разборка».

Напомним, ЧП в общежитии Пермского цирка произошло поздним вечером 2 июля. К зданию гостиницы подъехало несколько автомобилей частного охранного предприятия. Сотрудники ЧОПа зашли внутрь и устроили конфликт с артистами, применив дубинки, перцовые баллончики и травматические пистолеты. Во время этих разборок серьезно пострадал известный дрессировщик Росгосцирка Игорь Корчагин. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу, где он находится в состоянии комы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Также в своем телеграм-канале Эдгард Запашный сообщил, что компанией Росгосцирк в Пермь направлена целая делегация для дальнейших разбирательств и оказания всесторонней помощи пострадавшему артисту.

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