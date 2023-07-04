В Прикамье должница лазила домой через окно, скрываясь от приставов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае злостная должница лазила домой через окно, чтобы не столкнуться с судебными приставами. Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, на исполнении приставов находилось исполнительное производство о взыскании с 35-летней жительницы Красновишерска средств на содержание своего ребенка.

Женщина свои родительские обязанности не исполняла, нигде не работала и жила в свое удовольствие. Поэтому должницу решили доставить в отдел службы принудительно. Однако женщина сопротивлялась, высказывала недовольство и на предупреждения об административной ответственности не реагировала. В результате, ей был назначен штраф. Чтобы его взыскать, возбудили еще одно исполнительное производство.

Также за неуплату средств на содержание ребенка без уважительных причин должницу привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей 60 часов обязательных работ. Но к отбытию наказания неплательщица так и не приступила.

Несколько дней приставы караулили женщину у подъезда дома. Дверь никто не открывал. В один из дней сотрудник ведомства увидел, как должница пытается влезть в окно. Женщину задержали и доставили в отделение службы. Там на нее составили два административных протокола. Суд назначил нарушительнице 10 суток ареста. Кроме того, на безответственную мать возбудили уголовное дело за неуплату средств на содержание детей.

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