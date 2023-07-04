В Пермском крае вновь подорожал бензин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным Росстата, за неделю с 19 по 26 июня средняя стоимость литра АИ-92 увеличилась на 19 копеек и составила 48,37 руб. Бензин АИ-95 также подорожал на 19 копеек. Сейчас его цена – 52,53 руб. за литр. Дизельное топливо за этот период подешевело на 2 копейки за литр – до 59,87 руб. Стоимость АИ-98 не изменилась 62,85 руб. за литр.

Пермский край все также лидирует по средним ценам на автомобильное топливо среди регионов ПФО. Он занимает второе место по ценам на АИ-95 и АИ-98.

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