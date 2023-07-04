В Перми с 10 июля изменится мобильное приложение для оплаты парковок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми появится новое мобильное приложение для оплаты парковок «RuParking». Оно начнет действовать с 10 июля. При этом ранее установленное приложение «Горпарковки» перестанет функционировать. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, в новом мобильном приложении для пользователей будут добавлены новые возможности. Пермяки смогут оплатить парковку через систему быстрых платежей, получить информацию о штрафах и посмотреть фото нарушения, а также исправить до конца текущих суток ошибки в госномере автомобиля или тарифной зоне, за которые произведена оплата.

Отмечается, что с 8 по 9 июля система внесения платежей будет недоступна. Это связано с обновлением сайта и мобильного приложения, а также заменой номера для оплаты через СМС (7878 вместо 9878). Оплатить платную парковку за 7 июля можно будет только до конца дня.

Всем автомобилистам, кто пользуется платными парковками, необходимо будет 10 июля скачать новую версию мобильного приложения и восстановить пароль от личного кабинета.

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