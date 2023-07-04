Пермской радиостанции «Болид» может грозить штраф в 500 тысяч рублей

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В тексте рекламы радиостанция «Болид» использовала формулировки «самые лучшие ведущие», «самые новые хиты» и «самые лучшие люди». Такие сравнительные характеристики запрещены, это считается нарушением нормы Закона о рекламе. Разрешены они только в том случае, если это подтверждается критериями сравнения.

Сейчас пермский УФАС возбудил дело в отношении учредителя «Пермской радиовещательной компании», об этом сообщила пресс-служба ведомства. В случае признания вины организации, ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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