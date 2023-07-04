В Перми начала работу конкурсная комиссия по выбору нового мэра города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермской городской Думе начала работу конкурсная комиссия по выбору нового главы города. В ее состав вошли 12 человек. В понедельник, 3 июля, состоялось первое заседание конкурсной комиссии, в ходе которого был утвержден состав конкурсной комиссии, определены кандидатуры председателя, заместителя председателя и секретаря. Об этом сообщается на сайте гордумы.

Прием документов от кандидатов в мэры начнется 4 июля, а завершится 3 августа. 10 августа комиссия решит, кто из кандидатов будет допущен к участию в конкурсе. Форма проведения конкурса является испытание, которое проводится при личном участии кандидата на пост главы Перми. Он излагает программу развития, а также с ним проводится индивидуальное собеседование.

Конкурсная комиссия будет принимать во внимание личные профессиональные качества кандидата, включая наличие высшего образования, стажа муниципальной или госслужбы, опытом работы на руководящих должностях и навыки работы с персональным компьютером.

Итоговое заседание состоится 17 августа. На нем члены конкурсной комиссии должны будут определить две кандидатуры на пост главы Перми. Как ожидается, они будут рассмотрены на пленарном заседании 22 августа.

Напомним, должность главы Перми стала вакантной 27 июня после отставки Алексея Дёмкина, который принял предложение главы региона Дмитрия Махонина войти в состав краевого правительства. Сейчас временно исполняющим обязанности главы Перми назначена Ольга Андрианова.

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