В Перми имущество «Мотовилихинских заводов» продают за 8,5 млрд рублей

Фото: «Мотовилихинские заводы»

В Перми вновь объявлены закрытые торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов». Начальная цена лота — 8,5 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Проведение аукциона запланировано с 7 июля по 12 сентября. Каждые три рабочих для цена будет снижаться на 10%. Так, сумма может достигнуть 853 млн рублей.

Напомним, что «Мотовилихинские заводы» с 2018 года находятся в процедуре банкротства. Ранее объявленные в июне торги по продаже имущества предприятия были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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