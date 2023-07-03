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НовостиОбщество3 июля 2023 10:38

Из-за отключения электричества в Перми остановились трамваи

Несколько маршрутов выбились из графика
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем в понедельник, 3 июля, трамваи, курсирующие от станции Пермь-2, задерживаются. Речь идет о маршрутах №3, 4, 5, 7 и 11. Как сообщили в городском департаменте транспорта, причиной стало временной отключение напряжения электричества.

Согласно сервисам «Яндекс. Карты», в настоящее время движение трамваев на участке возле железнодорожного вокзала уже восстановлено.

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