МЧС предупреждает о грозе 4 июля в Пермском крае

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Региональное МЧС предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях на территории Пермского края в ближайшие сутки. По данным ЦГМС, в течение дня во вторник, 4 июля, в отдельных районах Прикамья ожидается гроза.

Жителей Прикамья просят быть осторожными во время непогоды. В частности, не находиться возле деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними. В период грозы рекомендуется воздержаться от прогулок и поездок.

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