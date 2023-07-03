В этом году фестиваль «Зов Пармы» в Прикамье пройдет с 21 по 23 июля

Фото: ПДНТ «Губерния» / ВКонтакте

В этом году этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» пройдет с 21 по 23 июля. Он состоится в селе Серёгово Чердынского городского округа. Об этом сообщили в Министерстве культуры Пермского края.

Гостей фестиваля ждут три дня полного погружения в мир прикамских традиций, живое обращение к древним ремеслам народов Прикамья, новый взгляд на традиционный фольклор, невероятные эмоции и новые знакомства. Запланированы выступления фолк-музыкантов со всей России. Живописная природа севера Пермского края станет ярким дополнением к фестивальным событиям.

Организаторами фестиваля «Зов Пармы» в 2023 году выступают Пермский дом народного творчества «Губерния» и администрация Чердынского городского округа.

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