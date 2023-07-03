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НовостиОбщество3 июля 2023 7:58

Пермяки сняли клип в честь 300-летия города с участием российских звезд

В основу песни лег мотив популярного хита «Gangsta`sParadise» реперов Coolio и L.V.
Елизавета Тазикова
Фото: скриншот видео: ДУЭТ "ЗОЛОТОЙ ТОПОР"/ВКонтакте

Фото: скриншот видео: ДУЭТ "ЗОЛОТОЙ ТОПОР"/ВКонтакте

Пермский дуэт «Золотой топор» поздравил город с юбилеем и снял клип. В ролике приняли участие звёзды из Перми: Николай Наумов, Владимир Селиванов, Катерина Шпица, Марина Федункив, танцевальный коллектив DSCrew и другие.

Авторы клипа шутят над твердым произношением Перми в двусмысленной строчке: «Пермь мягче, чем вам кажется». Жителей Закамска в ролике называют спортсменами, а жителей Крохалей – суперменами.

На протяжении всего клипа пермяки передают друг другу загадочный чемодан, который никто не может открыть, а в конце это удается сделать самим авторам – Андрею Золотому и Стасу Торопову. Что же они там нашли? Смотрите в клипе!

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