Пермяки сняли клип в честь 300-летия города с участием российских звезд

Фото: скриншот видео: ДУЭТ "ЗОЛОТОЙ ТОПОР"/ВКонтакте

Пермский дуэт «Золотой топор» поздравил город с юбилеем и снял клип. В ролике приняли участие звёзды из Перми: Николай Наумов, Владимир Селиванов, Катерина Шпица, Марина Федункив, танцевальный коллектив DSCrew и другие.

Авторы клипа шутят над твердым произношением Перми в двусмысленной строчке: «Пермь мягче, чем вам кажется». Жителей Закамска в ролике называют спортсменами, а жителей Крохалей – суперменами.

На протяжении всего клипа пермяки передают друг другу загадочный чемодан, который никто не может открыть, а в конце это удается сделать самим авторам – Андрею Золотому и Стасу Торопову. Что же они там нашли? Смотрите в клипе!

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