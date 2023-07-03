В Перми приставы взыскали 500 тысяч рублей в пользу дочери скончавшейся пациентки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу дочери женщины, скончавшейся после лечения на курорте Усть-Качка. Об этом сообщили в региональном УФССП.

В ведомстве пояснили, что 74-летняя пермячка умерла в 2021 году от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Незадолго до этого пенсионерка находилась на курорте. В это время у нее появились признаки ОРВИ. Там ей проводили медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. Но состояние женщины ухудшалось, а через несколько дней родственники увезли ее домой. Дальнейшее обследование и лечение пациентке не помогло, она умерла.

Суд посчитал, что на курорте женщине не оказали должным образом медицинскую помощь. Из-за этого изменить ход болезни в положительную сторону было невозможно. В результате женщина скончалась. Исполнительный лист о взыскании с курорта 500 тысяч рублей в пользу дочери скончавшейся женщины поступил в отдел судебных приставов. В настоящее время сумма полностью перечислена взыскательнице.

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