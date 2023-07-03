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НовостиОбщество3 июля 2023 5:21

В Перми после ремонта открыли трамвайную остановку у Театра оперы и балета

Здесь снова останавливаются трамваи №4 и №7
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Перми после ремонта открыли остановку у Театра оперы и балета (Главпочтамт) по улице Ленина. Здесь останавливаются для посадки и высадки пассажиров трамваи №4 и №7. О возобновлении работы остановки сегодня утром сообщили в городском департаменте транспорта.

Напомним, трамвайную остановку у Главпочтамта в обоих направлениях временно была закрыта с 24 июня. Там проводился ремонт пассажирской платформы.

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