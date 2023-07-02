Прикамские общественники заявили, что батуты на эспланаде в Перми опасны для детей

Тем временем на батутах продолжают прыгать дети. Фото: ОНФ Прикамья.

- Травмоопасные батуты под носом у власти! – написали в своем посте общественники из Общероссийского народного фронта Пермского края.

Они сообщили, что детские батуты, установленные на эспланаде возле здания Законодательного собрания, которые уже не раз ремонтировали, по их мнению, продолжают оставаться опасными для детей.

- Ребенок может упасть в дырку, удариться головой, пораниться о металлические пружины, остаться инвалидом! – полагают они.

Общественники сообщили, что получили официальный ответ: батуты портят взрослые. И выразили недоумение: никаких предупреждающих табличек с информацией про ограничение возраста и веса возле них не установлено.

Представители ОНФ Прикамья пообещали держать вопрос на контроле.

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