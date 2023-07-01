В центре Перми двое мужчин избивали камнями прохожего

Фото: ЧП Пермь Новости

В соцсетях появились кадры драки возле МФЦ «iMALL Эспланада». Двое пьяных мужчин набросились на третьего и начали бить его камнями.

Один из нападавших держал мужчину в лежачем положении, а второй кидал в него камни. Пострадавший был весь в крови. Очевидцы поделились, что пострадавший — грузчик из торгового центра. На него напали, когда он шел на работу.

Полиция уже начала проверку. Нападавших разыскивают.

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