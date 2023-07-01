В центре Перми двое мужчин избивали камнями прохожего

Фото: ЧП Пермь Новости
В соцсетях появились кадры драки возле МФЦ «iMALL Эспланада». Двое пьяных мужчин набросились на третьего и начали бить его камнями.
Один из нападавших держал мужчину в лежачем положении, а второй кидал в него камни. Пострадавший был весь в крови. Очевидцы поделились, что пострадавший — грузчик из торгового центра. На него напали, когда он шел на работу.
Полиция уже начала проверку. Нападавших разыскивают.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65