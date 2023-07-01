В ПГНИУ презентовали библиотеку известного пермского археолога Отто Бадера

29 июня в день рождения Отто Бадера, профессора Пермского университета, основателя Пермской археологической школы и «Камской археологической экспедиции», состоялась презентация его библиотеки в ПГНИУ.

Отто Николаевич Бадер работал на историко-филологическом факультете с 1946 по 1955 год. В 1947 году создал и возглавил Камскую археологическую экспедицию. Он открыл и исследовал археологические памятники по всей стране – в Подмосковье, Верхнем и Среднем Поволжье, Крыму, Прикамье, Приуралье. Активно исследовал Каповую пещеру и Тубинский могильник в Башкирии, впервые ввел в научный оборот культуру уральского мезолита и понятие камского неолита.

По инициативе его внука этой весной библиотека была перевезена из Москвы в Пермский университет. В ней более трех тысяч экземпляров журналов и книг на семи языках: английском, немецком, французском, армянском, грузинском и словенском.

Открытие библиотеки входит в цикл событий, посвященных 120-летию со дня рождения выдающегося археолога, педагога и организатора науки. Научно-просветительский проект назван «Человек удивительной судьбы». В рамках этого проекта в ноябре в ПГНИУ пройдут традиционные «Бадеровские чтения».

Также в июле в пабе «Археология» стартуют научно-популярные лекции. Пермские археологи расскажут о палеолите Прикамья, строгановской археологии, представят находки, свидетельствующие о высоком мастерствк древних ювелиров и поделятся деталями исследований Гляденовского городища-костища — крупного политического и культового центра, располагавшегося на территории Перми и Пермского края в раннем железном веке.

В ноябре в ПГНИУ пройдут XVI Бадеровские чтения и откроется выставка о жизни и деятельности Отто Николаевича Бадера, основанная на документах из архивов КАЭ и Музея истории Пермского университета. Выставка будет работать до конца года.

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